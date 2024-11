Bennacer pronto al rientro, una pedina in più per il centrocampo di Fonseca

Il ritorno di Bennacer è particolarmente significativo per le opzioni di Fonseca nelle scelte a metà campo. In pratica, al momento, non esiste un'alternativa di ruolo alla coppia titolare Fofana-Reijnders, e anche l'olandese è più una mezzala di inserimento che un centrocampista centrale. Infatti, in fase offensiva, va a piazzarsi nel mezzo spazio di sinistra sulla trequarti. L'unica altra possibilità, finora, era quella di adattare Loftus-Cheek in una posizione ancora più indigesta, per lui, di quanto possa esserlo per Reijnders.