Bennacer ha la Juve nel mirino: è già tornato a Milanello

Ismael Bennacer ha messo nel mirino la Juve. Dopo la deludente eliminazione della sua Algeria dalla Coppa d'Africa ai gironi, il centrocampista rossonero ha fatto subito i bagagli ed è rientrato a Milano nella notte dal Camerun. Un lungo viaggio e in mattinata è arrivato a Milanello dove ha svolto subito un allenamento defaticante dopo la sconfitta di ieri contro la Costa d'Avorio. Il numero 4 sarà quindi a disposizione di Pioli per il big match di domenica sera contro i bianconeri a San Siro: molto probabilmente partità dalla panchina, ma non è da escludere un suo impiego dal 1' con Tonali.