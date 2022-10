Aubameyang: "Non mi aspettavo un Milan così forte. Leao impressionante"

LE PAROLE

L'attaccante del Chelsea: "Abbiamo avuto l'intensità giusta per batterli"

© Getty Images "A dire la verità non mi aspettavo un Milan così forte", parole pronunciate da Pierre-Emerick Aubameyang che dopo il 3-0 del suo Chelsea stridono un po'. L'ex rossonero, in gol, ha speso parole d'elogio per la formazione di Pioli: "Una squadra difficile da affrontare, giocano davvero molto bene a calcio. Noi abbiamo avuto l’intensità giusta per batterli”. L'esterno gabonese ha applaudito anche Leao: "È un giocatore incredibile, davvero impressionante. È velocissimo, potente, può fare la differenza in qualsiasi momento. Niente altro da dire se non che è incredibile".

Aubameyang ha un passato in rossonero: "È stato veramente speciale contro la mia ex squadra, sono molto felice. Avevamo bisogno di una reazione, soprattutto davanti ai nostri tifosi e siamo felici dei tre punti. Per me è stato bellissimo, è da tanto che volevo giocare contro il Milan e ieri finalmente è successo. Fa sempre piacere e io sono davvero molto contento".