Arnault e il Milan, tentativo di truffa in Svizzera: la Procura indaga

LA PROCURA INDAGA

Un mediatore finanziario si sarebbe sbacciato come uomo di fiducia del gruppo LVMH

Un mediatore finanziario, D.V., 62 anni, bresciano, si sarebbe spacciato per uomo di fiducia di Bernard Arnault per tentare una truffa in Svizzera. Secondo la Procura di Milano, che sta indagando, l'ex funzionario di banca avrebbe più volte usato anche la "carta Milan" visto che circolavano le voci della possibile acquisizione da parte del gruppo LMVH.

La Repubblica ricostruisce i fatti: pre e post pandemia D.V. lavorando al finanziamento di un grande progetto immobiliare in una tenuta svizzera del ticinese avrebbe ottenuto parte delle quote della società appaltatrice anche grazie a una garanzia non scritta, che ne accresceva il prestigio: si era dichiarato uomo di fiducia in Italia di Bernard Arnault e suo interlocutore privilegiato nella trattativa per l’acquisizione del Milan.

Molte le perplessità, con tanto di mail false, e ora i carabinieri stanno indagando per tentativo di truffa.