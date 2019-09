André Silva saluta il Milan: "E' stata una grande esperienza"

"Grazie Milan! E' stata una grande esperienza, dove ho avuto l'opportunità di crescere con il supporto di fan incredibili!". Dopo il passaggio in prestito biennale con diritto di riscatto all'Eintracht Francoforte, André Silva dice addio al club rossonero e all'Italia attraverso il suo profilo Twitter. L'attaccante portoghese, che a Milano non ha mai convinto, termina la sua avventura italiana con soli 10 gol in 41 presenze.