Amichevoli: Milan a valanga, 5 gol al Modena

AMICHEVOLE

I rossoneri vincono 5-0: a segno Brahim Diaz, Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez. Pioli lancia Ballo-Touré

Altra vittoria agevole per il Milan nel secondo test precampionato. Gli uomini di Pioli battono 5-0 il Modena a Milanello, prendendo il largo già nei primi dieci minuti con le reti di un brillante Brahim Diaz, Leao e Tomori. Anche le altre marcature arrivano prima dell’intervallo: le firmano Krunic di testa e Theo Hernandez con un missile su punizione. Nella ripresa debutta con la maglia rossonera il nuovo acquisto Ballo-Touré.

Il Milan continua a convincere nelle prime uscite prestagionali. Gli uomini di Pioli a Milanello stendono 5-0 il Modena, scrivendo il risultato già nella prima frazione di gioco per poi controllare il match fino al termine. Pronti-via, i rossoneri mostrano subito le due categorie di differenza con gli avversari: un Brahim Diaz particolarmente ispirato, alla sua prima apparizione con la numero 10 sulle spalle, sblocca il punteggio dopo neanche due minuti chiudendo un triangolo con Hernandez e infilando Gagno di punta. Altri tre minuti e lo spagnolo pennella il cross per Leao, che sul secondo palo deve solo appoggiare di testa per il raddoppio. Poco dopo Bennacer trova Tomori in area di rigore con un lancio morbido: l’inglese impatta bene di testa e spedisce all’angolino. È appena il nono minuto di gioco. Al 18’ Leao disegna un traversone morbido per Krunic, che sbuca sul secondo palo e infila di testa senza difficoltà il gol del 4-0. Sfogata la propria vena realizzativa nei primi venti minuti, il Milan abbassa il ritmo e arrotonda il punteggio solo poco prima dell’intervallo, con il missile di Theo Hernandez su punizione.

Nella ripresa Pioli fa debuttare il nuovo acquisto Ballo-Touré e concede maggiore spazio a seconde linee e giovani. La quantità di occasioni quindi diminuisce, nonostante un Hauge propositivo e la prova generosa di Daniel Maldini: è soprattutto Castillejo a rendersi pericoloso, senza però mai trovare la rete. Dopo il 6-0 alla Pro Sesto, il Milan prosegue quindi con un’altra vittoria a rete inviolata il suo percorso di avvicinamento alla stagione che vedrà il suo ritorno in Champions League. In attesa di rivedere Ibra in campo, i primi passi sembrano incoraggianti.