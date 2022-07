Amichevoli, Giroud e Krunic non bastano: il Milan cade 3-2 in Ungheria

SECONDA AMICHEVOLE

Lo Zalaegerszegi vince con le reti nel primo tempo di Ubochioma, Mocsi e Tajti: inutili i gol di Giroud e di Krunic

© ansa Dopo l’ottimo debutto prestagionale contro il Colonia, il Milan di Stefano Pioli crolla nella seconda amichevole estiva disputata sul campo dello Zalaegerszegi: termina 3-2 in Ungheria. Ubochioma apre le danze a favore dei padroni di casa (2’), poi Mocsi e Tajti fissano il risultato sul 3-0 tra il 24’ e il 27’. Giroud riduce le distanze su rigore al 30’, poi è Krunic a segnare il secondo gol della bandiera (86’) che comunque non evita la sconfitta.

Alla ZTE Arena di Zalaegerszeg l’esordio della maglia bianca da trasferta per la stagione 2022-23 non porta benissimo, perché in Ungheria il Milan perde 3-2 in occasione della sua seconda amichevole prestagionale. Partenza shock dei rossoneri dopo nemmeno due minuti di gioco dal fischio d’inizio: dormita difensiva sul primo corner dello Zalaegerszeg e all’altezza del dischetto arriva il tiro piazzato di Ubochioma che spiazza Tatarusanu. Dopo il palo colpito da Gergenyi, la formazione ungherese vola addirittura sul 3-0 nel giro di 3 minuti, tra il 24’ e il 27’: prima un buco di Ballo-Tourè e di Brescianini consente a Mocsi di insaccare di testa sugli sviluppi di una punizione sulla tre quarti, poi Tajti s’inventa un missile da fuori area, per una giocata sensazionale. Giroud accorcia le distanze alla mezz’ora su rigore (fallo di Gergenyi su Ballo-Tourè).

Rossoneri un po’ sulle gambe anche nella ripresa: i carichi di lavoro di inizio preparazione si fanno sentire. I cambi, come a Colonia, arrivano attorno al 60’: entrano Maignan, Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Krunic, Adli, Saelemaekers, Daniel Maldini e Leao. Resta sostanzialmente in campo solo Gabbia. In ogni caso, il secondo tempo rimane povero di emozioni in Ungheria: qualche strappo di Adli, schierato da numero 10 e autore di giocate e poco altro. Fino ad arrivare, in conclusione, al gol di Krunic proprio su assist del francese, che era subentrato a uno spento Tonali. Calabria manca il 3-3 al 90’.