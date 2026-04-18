Milan, vertice a Milanello: di cosa hanno parlato Furlani, Tare e Allegri

18 Apr 2026 - 10:42
Tare, Furlani e Allegri © ansa

Tare, Furlani e Allegri © ansa

L’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare ieri sono stati a colloquio con Massimiliano Allegri a Milanello, un pranzo dopo l'allenamento finalizzato a caricare l'ambiente in vista della cruciale trasferta di Verona e della corsa Champions League. Il faccia a faccia, avvenuto a margine della premiazione di Luka Modric come miglior calciatore croato dell'anno, ha ribadito la centralità del tecnico livornese in un momento critico segnato da due sconfitte consecutive. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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