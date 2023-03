Milan, una gabbia per Kvaratskhelia. In mezzo dubbio Kjaer-Thiaw

VERSO NAPOLI-MILAN

Calabria e la difesa a quattro: Pioli pronto a tornare al passato per provare ad arginare il georgiano

© Getty Images L'incubo Kvaratskhelia affolla le notti di Stefano Pioli, alle prese con un rebus formazione in vista della delicatissima sfida, la prima di tre, contro il Napoli di Luciano Spalletti. Reduce dalla sconfitta di Udine, dopo la quale aveva ipotizzato un ritorno al passato, il tecnico rossonero si è trovato a fare i conti anche con l'infortunio di Kalulu che, in qualche modo, dovrebbe aver dato la spinta definitiva alla riedizione della difesa a quattro. E allora riecco spuntare Davide Calabria, pronto a riprendersi la fascia destra e completare una retroguardia in cui Tomori e Theo sono sicuri di un posto mentre l'ultimo nome sarà da scegliere tra Thiaw e Kjaer, con il secondo che sembrerebbe favorito.

Ma perché questa scelta? Detto di Kalulu, Pioli non ha certamente dimenticato la gara di andata, quando il suo Milan fu sì sconfitto in casa dal Napoli (1-2), ma giocò un'ottima partita, arginando molto bene gli azzurri e mettendoli in grande difficoltà. Proprio l'accoppiata Calabria-Kjaer sulla destra, fino all'ammonizione di entrambi che convinse poi il tecnico rossonero a sostituirli all'intervallo con Dest e Kalulu, tenne molto bene a bada Kvaratskhelia, di fatto in grado di sgusciare via solo in un paio di occasioni. Logico, partendo da questo, che Pioli pensi di riproporre la stessa "gabbia", con Saelemaekers e Tonali pronti a stringere ulteriormente le maglie attorno al georgiano.

Rispetto al match del Meazza, il Milan ritroverà poi Leao sulla sinistra - all'andata sia lui che Osimhen non giocarono, ndr - e dovrebbe affidarsi a un centrocampo più coperto con Krunic nel ruolo di trequartista e Bennacer a far coppia con Tonali. Il peso dell'attacco sarà invece riaffidato a Olivier Giroud, a segno nella partita di andata e, soprattutto, decisivo per la vittoria al Maradona dello scorso anno. Per il resto, solite alternative, con Diaz e De Ketelaere pronti a subentrare a gara in corso sulla trequarti, e un punto di domanda grande così su Zlatan Ibrahimovic, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore dopo il piccolo problema accusato in Nazionale.

