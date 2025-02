Alle 18.45 il Milan scenderà in campo a San Siro per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord per centrare una rimonta che può valere gli ottavi. Nelle file rossonere ci sono tre giocatori che in caso di qualificazione rischiano di non esserci per la gara di andata perché in diffida e si tratta di Theo Hernandez, Youssouf Fofana e Samuel Chukwueze. Le ammonizioni si azzereranno poi dopo i quarti di finale.