Fikayo Tomori vuole continuare a migliorare. La conferma arriva dalle parole rilasciate a Mediaset dopo la sfida di Coppa Italia vinta dal Milan sul Sassuolo: "Uno dei nostri obiettivi è subire meno gol. Adesso stiamo difendendo meglio come squadra, anche come linea difensiva - ha confessato Tomori -. Abbiamo preso un gol oggi, ma stiamo andando meglio per andare avanti"