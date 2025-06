Nuovi problemi giudiziari per Payet: il francese accusato di violenza psicologica in Brasile

Nuovi problemi giudiziari per Dimitri Payet in Brasile. Il calciatore francese è stato accusato dalla Procura di RIo de Janeiro di violenza psicologica nei confronti dell'avvocata Larissa Ferrari, 28 anni, con cui l’ex giocatore del Vasco da Gama aveva intrapreso una relazione extraconiugale tra la fine del 2024 e marzo 2025. A riportarlo è stato Globo Esporte che ha spiegato come l'indagine sarebbe riemersa dopo il ricorso vinto dalla denunciante che si era vista archiviare la questione in un primo momento.