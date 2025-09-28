Milan, Tomori: "Basta andare in giro per il campo a prendere palla: Allegri ce l'ha detto subito"

Tomori ha commentato così la vittoria contro il Napoli del suo Milan: "Siamo compatti, siamo uniti. Sapevamo prima della partita che loro sono una buona squadra, che loro giocano bene la palla, quindi la compattezza e l'ordine erano cose di cui abbiamo parlato. Abbiamo iniziato bene, fatto due gol, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa. Ma siamo rimasti uniti e abbiamo portato a casa tre punti. Come ci ha cambiato Allegri? Il mister è stato qua, ha lavorato con tanti giocatori forti e sa cosa serve a una squadra per vincere. Quando Allegri è arrivato qua ci ha detto subito che non dobbiamo subire tutti i gol dell'anno scorso. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo seguito il mister non lasciando compatti, non lasciando buchi, non andando in giro per il campo a rubare il pallone. A volte serve stare calmi, serve pazienza, perché poi quando abbiamo la palla abbiamo la qualità per far male".