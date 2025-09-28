Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, Tomori: "Basta andare in giro per il campo a prendere palla: Allegri ce l'ha detto subito"

28 Set 2025 - 23:25

Tomori ha commentato così la vittoria contro il Napoli del suo Milan: "Siamo compatti, siamo uniti. Sapevamo prima della partita che loro sono una buona squadra, che loro giocano bene la palla, quindi la compattezza e l'ordine erano cose di cui abbiamo parlato. Abbiamo iniziato bene, fatto due gol, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa. Ma siamo rimasti uniti e abbiamo portato a casa tre punti. Come ci ha cambiato Allegri? Il mister è stato qua, ha lavorato con tanti giocatori forti e sa cosa serve a una squadra per vincere. Quando Allegri è arrivato qua ci ha detto subito che non dobbiamo subire tutti i gol dell'anno scorso. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo seguito il mister non lasciando compatti, non lasciando buchi, non andando in giro per il campo a rubare il pallone. A volte serve stare calmi, serve pazienza, perché poi quando abbiamo la palla abbiamo la qualità per far male".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:32
Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

02:49
Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

01:32
DICH ALLEGRI POST NAPOLI PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Allegri non cambia: "Grande partita, ma l'obiettivo è la Champions"

01:10
Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

01:12
Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

00:14
Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

01:11
Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

04:05
Milan-Napoli 2-1: gli highlights

Milan-Napoli 2-1: gli highlights

01:16
Roma-Verona 2-0: gli highlights

Roma-Verona 2-0: gli highlights

00:14
DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

02:27
Tomori: "Questo è un grande Milan"

Tomori: "Questo è un grande Milan"

00:30
MCH GRONINGEN-FEYENOORD 0-1 MCH

Basta un gol di Ueda: Il Feyenoord vince 1-0 a Groningen

01:30
DICH CUESTA PRE LAZIO 28-09 DICH

Cuesta: "Il club si merita serate belle, è importante andare tutti nella stessa direzione"

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:57
Milan, Rabiot: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo"
23:25
Milan, Tomori: "Basta andare in giro per il campo a prendere palla: Allegri ce l'ha detto subito"
23:13
Milan, Pulisic e Saelemaekers: "Vittoria incredibile, siamo una famiglia"
21:59
Ligue 1: il Lione passa a Lille e aggancia Psg in vetta
21:51
Lecce, Di Francesco: "Spero sia la gara della svolta. Camarda? Continui così"