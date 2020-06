Milan, test in famiglia: subito in forma Paquetà e Bonaventura

Paquetà e Bonaventura subito presenti e in forma nel primo test in famiglia del Milan, vinto 3-1 in rimonta dai titolari dopo il gol di Olzer. Doppietta per il brasiliano, molto opaco nella prima parte di stagione, e rete anche per il centrocampista azzurro, il cui futuro appare lontano dal Milan con un contratto in scadenza. Buone indicazioni quindi per Pioli in vista della gara contro la Juventus dove il suo Milan dovrà fare a meno di ben quattro giocatori: Ibrahimovic, Hernandez, Castillejo e Duarte. Il tecnico rossonero ha variato diversi moduli ma ha insistito molto sull'albero di Natale, con Paquetà e Calhanoglu a supporto di Rebic unica punta. Una schieramento che potrebbe essere utilizzato anche in Coppa Italia.