Kyle Walker oggi non si è allenato insieme al resto della squadra. Il difensore inglese è stato sottoposto a terapie a causa del problema a carico della coscia sinistra che si porta dietro da martedì sera. Domani l'ex City verrà rivalutato e si capirà se potrà essere convocato per la trasferta di Torino. Quasi certa la sua asasenza dagli 11 titolari che Conceicao schiererà contro i granata. Per sostituire Walker il favorito al momento è lo spagnolo Jimenez.