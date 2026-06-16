Milan, svelati i nomi dei collaboratori che faranno parte dello staff di Amorim

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese si è legato al club rossonero per le prossime tre stagioni, con opzione di rinnovo per una quarta. Anche per questa nuova esperienza l'ex allenotore dello United si affiderà ai suoi uomini di fiducia, quelli che lo hanno accompagnato per gran parte della sua carriera da allenatore: Carlos Fernandes, allenatore in seconda specializzato nei movimenti della fase offensivi, Emanuel Ferro, collaboratore tecnico, ⁠Adélio Cândido, collaboratore tecnico, Jorge Vital, preparatore dei portieri e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica.