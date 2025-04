Milan, sospiro di sollievo: solo lombalgia per Jovic

Ci sono novità in arrivo dall'infermeria rossonera: questa mattina lo staff medico del Milan ha valutato le condizioni di Luka Jovic, costretto in panchina da qualche problemino fisico nella sfida contro il Venzia dopo la doppietta nel derby che ha regalato la finale di coppa Italia ai rossoneri. Sul serbo è stata riscontrata una lombalgia acuta: un problema che dovrebbe tenerlo ai box al massimo per una settimana. Rientro in campo vicino anche per Emerson Royale: il brasiliano lavora ancora a parte ma entro la fine di questa settimana o l'inizio della prossima tornerà ad allenarsi in gruppo.