Milan: si allungano i tempi di recupero di Maignan, nuovi esami al rientro in Italia

MILAN

Il club rossonero potrebbe ora anticipare l'arrivo già a gennaio di Sportiello

© Getty Images Mike Maignan non ha ancora superato il problema al polpaccio che gli ha fatto perdere gran parte di questa prima parte di stagione rossonera. Il portiere del Milan, in ritiro con la squadra a Dubai, si sottoporrà a nuovi accertamenti al rientro in Italia: dopo la ricaduta di ottobre, si procede con la massima cautela onde evitare nuovi problemi. Il muscolo, insomma, non ha dato sinora le risposte attese e le prossime due settimane saranno decisive per capire i tempi di recupero: al momento è improbabile che il numero uno francese possa essere presente tra i pali alla ripresa del campionato il 4 gennaio contro la Salernitana. Se non dovessero arrivare notizie confortanti, è possibile che il club decida di anticipare a gennaio l'arrivo di Sportiello. A nuovi accertamenti verrà sottoposto anche Divock Origi per capire l’entità del problema patito durante la partita contro l’Arsenal.

Per quanto riguarda invece gli ultimi reduci dai Mondiali in Qatar, Stefano Pioli ritroverà Rafa Leao subito dopo Natale, mentre per Theo Hernandez e Olivier Giroud il rientro è previsto per il 30 dicembre. La loro presenza contro la Salernitana è ancora incerta: per il portoghese ci sono chiaramente più possibilità rispetto ai due francesi che hanno chiuso la rassegna iridata solamente ieri con la sconfitta in finale contro l'Argentina.