Milan, senti Cafù: "Lo scudetto? Quando sei lì devi sempre puntare a vincere"

In un'intervista rilasciata a TuttoSport, l'ex difensore del Milan Cafù ha parlato del momento che sta attraversando la squadra rossonera parlando anche delle ambizioni di fine stagione: "Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così. Per lo scudetto c’è tanta concorrenza e vedo parecchia bagarre: oltre a Napoli e Inter, occhio a Roma e Juventus". E poi: "A 40 anni Modric fa ancora la differenza, il Milan ha fatto un grande colpo a prenderlo".