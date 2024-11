MILAN, RIJKAARD CELEBRA REIJNDERS: "STA DIVENTANDO UNO DEI MIGLIORI AL MONDO"

I quattro gol messi a segno nelle ultime tre sfide con il Milan non sono passati inosservati agli occhi di Frank Rijkaard che, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha voluto celebrare il connazionale Tijjani Reijnders: "Spero che Reijnders diventi uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma credo sinceramente che sia già sulla strada giusta. Mi piace molto il suo modo di giocare. Con il passare del tempo sta diventando sempre più importante per il Milan - ha spiegato l'ex giocatore olandese -. In mezzo al campo può ricoprire tutti i ruoli e sta mostrando la sua generosità: non risparmia mai una corsa per la squadra e dà sempre il suo massimo. Con la qualità di cui dispone, è bravissimo a creare azioni pericolose per i compagni. La sua crescita anche sotto il profilo realizzativo conferma che Reijnders è un giocatore chiave per la squadra. Grazie ai suoi progressi il Milan sta diventando sempre più forte. Glielo auguro. Più forte diventa la squadra e più chance ha lui di vivere momenti fantastici con il Milan"