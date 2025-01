Allenamento mattutino per il Milan in vista della partita di domani contro la Juventus a Torino e notizie non positive su Pulisic: lo statunitense, alle prese con un affaticamento muscolare accusato contro il Como, ha nuovamente lavorato a parte. A questo punto la sua presenza contro i bianconeri è da escludere: si punta a riaverlo per il match di Champions contro il Girona di settimana prossima.