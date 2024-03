Gyokeres-Zirkzee, il Milan deve giocare d'anticipo. Aspettando Camarda

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri si giocano il futuro: l'investimento sulla prima punta non può essere sbagliato

© Getty Images Si stringe il cerchio intorno alla futura prima punta del Milan. Se Zirkzee è un obiettivo noto da mesi, sembra essere quello di Gyokeres l'altro profilo assai stimato in casa Milan. Due nomi in rampa di lancio e assai costosi: per entrambi difficilmente si andrà sotto i 50 milioni di euro. Ad accomunarli anche le tante sirene della Premier League, il vero ostacolo dei rossoneri nella caccia al nuovo bomber. Una necessità assoluta vista la partenza, assai probabile, di Olivier Giroud in direzione Mls. Aspettato Camarda, l'attaccante del futuro che Ibrahimovic non vuole farsi sfuggire: il Milan sta spingendo per fargli firmare il primo contratto da professionista, ma non mancano gli ostacoli.

Dal Portogallo, lì dove Gyokeres sta trascinando lo Sporting Lisbona a suon di gol (ben 36 in tutte le competizioni), confermano: il Milan è forte sullo svedese. I legami con Leao e il connazionale Ibrahimovic, sempre più attivo nel ruolo da dirigente, possono aiutare, e non poco, i rossoneri. Ma c'è da fare i conti con il costo del cartellino, non inferiore ai 50 milioni di euro. Sotto nemmeno si tratta, visto l'esistenza di una clausola assai superiore nel contratto tra il 25enne e i portoghesi. Cifra tutt'altro che banale, facile da raggiungere per i top club della Premier. Ed è proprio qui il problema: per arrivare a dama il Milan deve portarsi avanti in queste settimane facendo leva sul progetto e sulla storia. Discorso pressoché identico sul fronte Zirkzee, l'altro grande obiettivo: per l'ex Parma c'è da registrare anche l'interesse di Juve e Napoli.

Per l'attaccante del futuro invece gli occhi sono puntati tutti in casa, ossia su Francesco Camarda, scatenato pure sabato con l'Italia Under 17 (doppietta al cospetto del Belgio). Il 16enne sta aspettando a firmare il primo contratto da professionista: il Milan gli ha proposto un triennale (da giugno), l'interesse di Borussia Dortmund, Manchester City e United non la lascia indifferente la giovane promessa. In Via Aldo Rossi sperano che il gioiellino segua il cuore e si leghi quindi al club rossonero.