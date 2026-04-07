Milan, riecco Gabbia: in campo già con l'Udinese?

07 Apr 2026 - 19:14
Matteo Gabbia (Milan) © Getty Images

Matteo Gabbia (Milan) © Getty Images

Il giorno dopo la sconfitta di Napoli, in casa Milan si torna a lavorare con vista sulla partita contro l'Udinese di sabato alle 18 e per Massimiliano Allegri arriva una buonissima notizia in vista dell'incrocio coi friulani. Dopo circa un mese e mezzo dalla sua ultima partita contro il Parma, Matteo Gabbia ha completato il suo percorso di recupero dall'intervento chirurgico sostenuto per rimuovere un'ernia inguinale e ha ricominciato ad allenarsi col resto del gruppo. 

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