Milan, riecco Gabbia: in campo già con l'Udinese?

Il giorno dopo la sconfitta di Napoli, in casa Milan si torna a lavorare con vista sulla partita contro l'Udinese di sabato alle 18 e per Massimiliano Allegri arriva una buonissima notizia in vista dell'incrocio coi friulani. Dopo circa un mese e mezzo dalla sua ultima partita contro il Parma, Matteo Gabbia ha completato il suo percorso di recupero dall'intervento chirurgico sostenuto per rimuovere un'ernia inguinale e ha ricominciato ad allenarsi col resto del gruppo.