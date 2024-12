Milan regala esperienza unica a giovane tifoso britannico

Il periodo delle Festività ha assunto una dimensione magica per Vinnie Essex, un tifoso del Milan di nove anni di West London, il cui desiderio di Natale si è avverato in modo straordinario. Quello che era iniziato come un commovente regalo di famiglia si è infatti trasformato in un'esperienza unica, grazie all'attenzione che il Milan rivolge ai propri tifosi. La mattina di Natale, un video di Vinnie che riceveva in regalo un viaggio a sorpresa a Milano per vedere la sua squadra del cuore, il Milan, affrontare la Roma il 29 dicembre, è rapidamente diventato virale sui social, attirando l'attenzione del Club. Conquistato dalla gioia e dall'emozione di quelle immagini, il Milan ha deciso di rendere ancora più speciale la visita della famiglia Essex con un'esperienza natalizia esclusiva pensata per creare ricordi indimenticabili. Al loro arrivo a San Siro, Vinnie e la sua famiglia sono stati coinvolti in uno speciale programma prepartita che li ha avvicinati all'azione più di quanto avessero mai immaginato. L'esperienza è iniziata con un tour esclusivo degli spogliatoi del Milan, che ha offerto loro uno sguardo inedito sul dietro le quinte dei preparativi della squadra. Successivamente, hanno preso posto a bordocampo per assistere al riscaldamento dei calciatori - un'opportunità premium normalmente offerta solo come parte dell'esperienza Front Row del Club 1899. Durante l'esperienza prepartita, Vinnie e la sua famiglia hanno incontrato Zlatan Ibrahimovic e il CEO Giorgio Furlani, che gli hanno consegnato una maglia speciale per il 125° Anniversario - un ricordo unico per celebrare questa occasione straordinaria -, come anche Rafael Leão, il suo calciatore preferito che, avendolo riconosciuto dal suo video virale, ha reso l'esperienza ancora più speciale con un saluto personale. La storia di Vinnie scalda il cuore, testimoniando allo stesso tempo il profondo impegno del Milan nel creare connessioni significative con i suoi tifosi che vanno oltre il terreno di gioco. Nella stagione del suo 125° Anniversario, il Milan dà prova ancora una volta della sua capacità di unire generazioni di appassionati unendo passione, tradizione e momenti indimenticabili.