Milan, Rabiot: "Non possiamo prendere gol così"

"Non possiamo prendere gol così perché è una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me abbiamo perso due punti". Non usa mezze parole Adrien Rabiot dopo il pareggio del Milan sul campo del Sassuolo. "Dopo il gol abbiamo subito subito due palle gol e ci ha salvato Mike e poi c'è stato questo gol su calcio piazzato. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana".