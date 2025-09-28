Milan, Rabiot: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo"

Adrien Rabiot ha parlato così del successo sul Napoli del suo Milan: "Come ha fatto in così poco tempo a prenderti in mano la squadra? È vero che conosco bene il mister e tutto lo staff, il loro modo di lavorare: è stato più facile. Conosco anche tanti compagni di squadra. Sono arrivato con umiltà lavorando tutti i giorni per dare l’esempio, per trascinare questa squadra. Loro mi stanno dietro, sono contento del debutto perché da quando sono qua abbiamo fatto quattro vittorie e preso solo un gol. C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo. Stasera è stata difficile, ma con lo spirito e la mentalità l’abbiamo portata a casa. Sono contento”.