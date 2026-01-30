Marotta in antimafia: "Da lui indicazioni utili contro la criminalità negli stadi"
© Getty Images
"Con l'audizione del Presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, è proseguito questa mattina il lavoro del Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia che si occupa del fenomeno delle curve degli stadi, dei rapporti tra ultras, criminalità organizzata ed estremismo nero. Il presidente Marotta ha offerto un quadro esaustivo della situazione, anche alla luce dei gravissimi fatti, compresi omicidi, che hanno riguardato a Milano alcuni settori criminali degli ultras delle curve delle due squadre milanesi. Marotta ha inoltre illustrato come, in collaborazione con la Procura di Milano e con le forze dell'ordine e della sicurezza, siano state intraprese misure di contrasto e prevenzione di questi fenomeni, offrendo proposte utili al lavoro del Comitato". Lo dice il senatore del Pd Walter Verini.
"Lo stesso era avvenuto, nei giorni scorsi - prosegue Verini - con le audizioni dei Presidenti di Juventus e Milan, Ferrero e Scaroni e di rappresentanti della dirigenza della Roma. Entro febbraio si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti di Verona, Torino, Atalanta, Lazio a Napoli. Il Comitato, che oltre a queste ha tenuto altre audizioni (tra le quali Coni, Lega, Federcalcio, Procure interessate, Semiprofessionisti, Associazione allenatori, Arbitri) sarà così nelle condizioni di completare una relazione aggiornata del gravissimo fenomeno e di proporre a Commissione plenaria e Parlamento una serie di proposte per cercare di contribuire a prevenire e contrastare la cronica presenza, nelle curve, di criminalità, spaccio, razzismi, racket di parcheggi e merchandising, bagarinaggio, scommesse e ricatti".
Uscendo da Palazzo San Macuto, il numero uno nerazzurro ha avuto l'occasione di parlare anche di mercato: "Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno delle opportunità le seguiremo".