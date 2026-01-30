Marotta in antimafia: "Da lui indicazioni utili contro la criminalità negli stadi"

"Lo stesso era avvenuto, nei giorni scorsi - prosegue Verini - con le audizioni dei Presidenti di Juventus e Milan, Ferrero e Scaroni e di rappresentanti della dirigenza della Roma. Entro febbraio si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti di Verona, Torino, Atalanta, Lazio a Napoli. Il Comitato, che oltre a queste ha tenuto altre audizioni (tra le quali Coni, Lega, Federcalcio, Procure interessate, Semiprofessionisti, Associazione allenatori, Arbitri) sarà così nelle condizioni di completare una relazione aggiornata del gravissimo fenomeno e di proporre a Commissione plenaria e Parlamento una serie di proposte per cercare di contribuire a prevenire e contrastare la cronica presenza, nelle curve, di criminalità, spaccio, razzismi, racket di parcheggi e merchandising, bagarinaggio, scommesse e ricatti".