L'Ospedale Careggi risarcisce la famiglia Astori: un milione per la morte di Davide

Giorgio Galanti seguiva Astori alla Medicina dello sport di Careggi come medico del servizio pubblico, come dipendente dell'ospedale fiorentino. La Cassazione aveva confermato nella sentenza la somma, destinando, nel dettaglio, 490.000 euro a favore di Francesca Fioretti e Vittoria Astori, rispettivamente compagna e figlia del calciatore, e i rimanenti 600.000 euro a beneficio dei genitori e dei fratelli del calciatore.