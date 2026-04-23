Milan, premio Allegri: scatta il giorno di riposo verso la Juventus

Massimiliano Allegri ha concesso un’inaspettata giornata di riposo al Milan dopo le buone risposte ottenute dalla doppia seduta di allenamento a Milanello, segno della volontà di gestire le forze in vista del big match contro la Juventus. Con il rientro definitivo di Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez, il tecnico livornese si ritrova per la prima volta con l'intera rosa a disposizione a fine aprile, un 'lusso' che gli ha permesso di modificare il programma settimanale premiando il gruppo con un giorno di relax. La decisione di staccare la spina per ventiquattro ore arriva in un momento cruciale in cui la fatica si fa più sentire e gli infortuni sono in agguato, permettendo ai rossoneri di ricaricare le pile prima della ripresa di venerdì. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.