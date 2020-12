Milan: Pioli spera di poter riavere Ibrahimovic almeno per la panchina

VERSO SASSUOLO-MILAN

Nel momento più delicato di questa prima parte di stagione il Milan torna ad aggrapparsi (o spera di poterlo fare) al suo leader: contro il Sassuolo saranno ancora assenti Kjaer e Bennacer ma mister Pioli si augura infatti di poter recuperare Zlatan Ibrahimovic, per lo meno per la panchina. Certamente già il rientro di Theo Hernandez, assente contro il Genoa per un piccolo problema muscolare, è un'ottima notizia, ma riavere lo svedese a disposizione sarebbe importante anche sul piano morale-motivazionale. Oggi è la giornata decisiva: ieri Ibra ha infatti lavorato ancora a parte ma preme per esserci anche se lo staff medico rossonero predica cautela perché di mezzo c'è un muscolo come il bicipite femorale che impone molta attenzione.

Da qui alla mini-sosta natalizia il Milan dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta e poi la Lazio a San Siro: due partite pesanti che arrivano all'indomani del doppio pareggio contro Parma e Genoa che ha consentito all'Inter di recuperare quattro punti e portarsi così a -1 in classifica. L'assenza di Kjaer in difesa si è fatta sentire (a questa va aggiunto poi anche il forfait di Gabbia) così come in attacco quella di Zlatan: è mancata, eccome, la sua leadership ma sono mancate anche le sue giocate e soprattutto i suoi gol. Non poteva essere altrimenti, ora però occorre riprendere a correre per tenere la testa e chiudere al meglio un anno sin qui ottimo.