Milan, Pioli sfrutta l'onda lunga del derby: "Coppa Italia trofeo che vogliamo vincere"

Massimo rispetto per la Lazio ma assoluta convinzione sulla propria forza: la Coppa Italia è un obiettivo che il Milan non vuole farsi sfuggire e Stefano Pioli è pronto a cavalcare l'onda l'unga del successo nel derby di campionato contro l'Inter per assicurarsi il passaggio in semifinale. Intervistato in esclusiva da SportMediaset, il tecnico del Milan è stato chiaro: "Di sabato ci resta la soddisfazione per tre punti importantissimi e la consapevolezza che il cammino è ancora lunghissimo ma che siamo in linea con le nostre ambizioni. Ora però c'è la partita contro la Lazio, squadra forte, ben allenata, con un attacco pericolosissimo: massima concentrazione dunque." Undici ancora da decidere ma di certo non verranno fatti calcoli: "In campo la formazione migliore, questo è un trofeo che vogliamo vincere". Tomori e Rebic si sono allenati con il gruppo, Ibra resta ancora ai box: "E' un leone in gabbia, sta facendo di tutto per recuperare il prima possibile". Infine una conferma "personale": "Io qui sto bene, pronto a restare a vita".