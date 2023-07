Qui Milan

Il tecnico rossonero ha rilasciato una intervista a Sky Sport parlando della prossima stagione, la sua quinta alla guida del club milanese

© Getty Images "Pulisic è un giocatore che sa fare la cosa giusta al momento giusto - ha detto Pioli a Sky Sport - può fare vari ruoli e può saltare l'avversario sia in uno contro uno che in inserimento. Loftus-Cheek è un giocatore forte, che abbina forza e fisicità che gli piace inserirsi. Lo vorrei con continuità nell'area avversaria. Reijnders è un giocatore di qualità che sa anche trovare il gol e mandare i compagni in gol."

Parlando dei nuovi arrivi e del possibile cambio modulo: "Il 4-3-3 può essere un sistema di riferimento, ma potrebbero essere anche altri. Siamo abituati a cambiare, ma l'importante sarà avere un grande spirito. Sono arrivati giocatori nuovi, maturi e che sanno stare in campo. A centrocampo cercavamo giocatori con nuove caratteristiche, con l'arrivo di Loftus-Cheek e Reijnders avremo giocatori di maggior qualità capaci di gestire la palla e che ci permetteranno di provare a essere più offensivi e dominanti. Vorrei giocatori che fanno le scelte giuste al momento giusto, cosa non sempre riuscita in passato", ha spiegato Pioli che ha poi parlato dei nuovi arrivi. In attacco "Pulisic è un giocatore diverso da quelli che abbiamo, penso che inserire giocatori diversi può darci imprevedibilità per esser più pericolosi."

Sull'addio di Maldini e Massara, Pioli ha detto: "Il club ha deciso di cambiare pagina, ma quello che abbiamo fatto non si dimentica. Tutte le persone che hanno lavorato con noi hanno dato un contributo e sono stati molto importanti. Ora sono diverse le persone con cui mi relaziono ma vedo in loro grande entusiasmo e voglia di fare bene. Tornando indietro e rivedendo certe partite negative è in quei momenti lì che la tifoseria ha dimostrato di essere unica e speciale, ci hanno sostenuto con calore e fiducia incredibile."

Sui leader della formazione rossonera: "Nessuno può prendere il posto di Ibra, nessuno. In questo momento un leader è sicuramente Maignan, che ha una mentalità e una determinazione, una ossessione di essere il migliore che lo fa diventare un punto di riferimento per me e per la squadra. Per quello che sta dimostrando Leao mi aspetto una crescita ulteriore, credo abbia margini ancora importanti anche se è già a un livello molto alto. Penso che Rafa diventerà ancora di più uomo squadra."