Milan, Pioli: "I miei giocatori sono dei leoni, sono troppo forti"

Stefano Pioli è giustamente raggiante dopo il successo raggiunto nel recupero contro la Lazio. Tre punti che riportano il Milan in testa alla classifica davanti all'Inter: "Sono felicissimo, lo sono per i tifosi che ci hanno seguito qui all'Olimpico ma lo sono soprattutto per i miei giocatori che sono dei leoni, sono fortissimi. Anzi, se fossi in loro sarei perfino arrabbiato perché troppo spesso sono sottovalutati. Stasera sono stati bravissimi a crederci. Ora proveremo a vincere tutte le partite che ci mancano".