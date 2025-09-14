Milan, di Modric il gol più vecchio nella storia della Serie A: battuto Liedholm

Luka Modric (40 anni e 5 giorni) è il centrocampista con l’età più elevata a segnare un gol nella storia della Serie A, superando il record stabilito da Nils Liedholm, sempre con la maglia rossonera (38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 contro l’Inter). Il fuoriclesse croato ha così analizzato la sua serata 'storica': "Abbiamo vinto che è la cosa più importante. Ora ci concentriamo sulla prossima partita. Spero che non mi ricordiate la mia età la prossima volta. Scherzo. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci di più e poi con il ritorno di alcuni giocatori saremo ancora più forti".