Milan, maledizione portoghese. Samp, urge una Task Force

TASK FORCE – Lo 0-3 di sabato con il Frosinone costituisce una delle pagine più buie, forse il punto più basso nella storia della Sampdoria che nel 2026 festeggerà i suoi 80 anni. Di sicuro mai, negli scorsi 12 tornei disputati in B, la Samp è stata così vicina alla Serie C. Mancano 7 giornate per sventare la prima umiliante retrocessione in terza serie. Pirlo, Sottil, Semplici: i tre allenatori che si sono succeduti in questa disgraziatissima stagione hanno tutti fallito. Pirlo ha pagato l’eliminazione al primo turno dei playoff del campionato scorso, Sottil aveva illuso con un settembre fatto di 6 punti in 3 partite e soprattutto della clamorosa eliminazione ai rigori del Genoa in Coppa Italia, Semplici sta precipitando con la miseria dei soli 4 punti conquistati nelle ultime 6 giornate. A questo punto ci viene in mente una “triade” che potrebbe salvare il Doria: Marcello Lippi, Ciso Pezzotti ed Enrico Nicolini. Tre icone doriane di un passato glorioso. Lippi vive a Viareggio da pensionato di lusso ma non dimentica i suoi trascorsi blucerchiati da calciatore (10 anni) e da allenatore delle giovanili prima di prendere il volo e diventare campione d’Italia, d’Europa e del Mondo con la Juventus e di regalare il quarto Mondiale all’Italia. Alla soglia dei 77 anni magari non reggerebbe lo stress della panchina ma un ruolo di supervisore dello staff tecnico gli calzerebbe a pennello. Il suo storico vice (alla Juve e in azzurro) Narciso Pezzotti detto Ciso vive in Riviera, a Pieve Ligure, ha da poco superato gli ottanta (classe 1942) ma l’occhio lungo per capire chi “è giocatore” ce l’ha sempre e la sua esperienza sarebbe preziosissima. Il genovesissimo Nicolini, in gioventù soprannominato il “Netzer di Quezzi” per la lunga capigliatura bionda simile a quella del campione tedesco, è il più giovane della compagnia e pur di salvare la “sua” Samp sarebbe disponibile a guidarla dalla panchina, anche gratis probabilmente. E del resto neppure Lippi e Pezzotti (che alla Samp vinse scudetti e coppe come “secondo” di Boskov) accamperebbero pretese finanziarie proibitive. Insomma, la task force Lippi-Pezzotti-Nicolini per salvare la Sampdoria. Un’operazione nostalgia dall’alto contenuto sentimentale e dal basso costo economico.