Intervista di Paolo Maldini all'app ufficiale del Milan: "È sempre una grande emozione, ma devo dire che l’importanza di questo derby non è superiore all’importanza che ha vincere qualcosa in questa stagione. In altre città il derby è ancora più importante perché le due squadre non sono mai arrivate ad obiettivi ancora più alti rispetto alla partita singola". Sulle differenze tra vivere la stracittadina da calciatore e da dirigente: "La differenza è enorme, non c’è praticamente la partita. Tu non giochi la partita, da calciatore ti prepari 10-15 giorni per giocarla, adesso ti prepari 10-15 giorni per vederla. A livello di stress è molto più impattante la partita vista che la partita giocata, perché la partita giocata ti fa anche sfogare istinti, paure e preoccupazioni, quella vista sinceramente no”.