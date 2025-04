Il capitano del Milan, Mike Maignan ha commentato il 3-0 all'Inter in semifinale di Coppa Italia: "Siamo soddisfatti, sapevamo che questa partita era molto importante per la nostra stagione perché in campionato e Champions non abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato questo match come se fosse una finale". I rossoneri hanno difeso nuovamente a tre: "Che si giochi a tre o a quattro, noi dobbiamo mettere tutto in campo per fare bene quello che ci chiede il mister".