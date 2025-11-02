Milan, Maignan: "Lo scudetto? Per i sogni è troppo presto"

Sulla stessa linea d'onda si è sincronizzato Rafa Leao: "Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica”. "Il nuovo ruolo? Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti".