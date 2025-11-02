Milan, Maignan: "Lo scudetto? Per i sogni è troppo presto"

© Getty Images
Grande protagonista della vittoria del Milan contro la Roma, con il rigore parato a Dybala negli ultimi minuti, Mike Maignan ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: "Che cosa significa questa vittoria? Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così insieme possiamo solo che fare risultati positivi”. E ancora: "Dove possiamo arrivare? Per i sogni troppo presto, siamo a novembre. Siamo compatti, uniti. Dobbiamo solo giocare partita dopo partita. Abbiamo obiettivi grandi, sì, ma dobbiamo giocare testa sulle spalle partita per partita”. Infine sul rigore parato: “Momento decisivo per la squadra, ero fiducioso, i miei compagni avevano fiducia in me. Sono contento per quello che ho dato alla squadra”.
Sulla stessa linea d'onda si è sincronizzato Rafa Leao: "Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica”. "Il nuovo ruolo? Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti".