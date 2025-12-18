Atalanta, Luca Percassi: "Ricordiamoci che per scivolare basta un secondo"

© Getty Images
"Siamo custodi del bene dell'Atalanta. L'obiettivo è mantenere un livello alto, ma ricordiamoci che scivolare indietro è un secondo. Ne abbiamo esempi in Serie A". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, si è soffermato con i giornalisti, durante il tradizionale pranzo natalizio, sul rendimento altalenante della squadra, quinta nella League Phase di Champions League ma in ritardo in campionato.
"Il 2025 è stato un anno straordinario, abbiamo vissuto emozioni fantastiche che potremo raccontare in futuro - continua l'alto dirigente -. A volte diamo per scontati il livello raggiunto, le competizioni che giochiamo, gli avversari che affrontiamo. Giusto criticare, ma c'è modo e modo: chi prende la penna in mano lo faccia con spirito positivo, sapendo da dove veniamo e cosa abbiamo vissuto".
Percassi difende la gestione sportiva della sua famiglia coinvolgendo l'intero ambiente: "Faccio l'amministratore da sedici anni e ricordo bene cosa c'era allora. Tutti hanno contribuito ai risultati raggiunti - chiude -. In questi momenti si vede chi vuole bene l'Atalanta. E volerle bene e proteggerla significa voler bene alla città".