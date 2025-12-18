Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atalanta, Luca Percassi: "Ricordiamoci che per scivolare basta un secondo"

18 Dic 2025 - 18:19
© Getty Images

© Getty Images

"Siamo custodi del bene dell'Atalanta. L'obiettivo è mantenere un livello alto, ma ricordiamoci che scivolare indietro è un secondo. Ne abbiamo esempi in Serie A". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, si è soffermato con i giornalisti, durante il tradizionale pranzo natalizio, sul rendimento altalenante della squadra, quinta nella League Phase di Champions League ma in ritardo in campionato.

"Il 2025 è stato un anno straordinario, abbiamo vissuto emozioni fantastiche che potremo raccontare in futuro - continua l'alto dirigente -. A volte diamo per scontati il livello raggiunto, le competizioni che giochiamo, gli avversari che affrontiamo. Giusto criticare, ma c'è modo e modo: chi prende la penna in mano lo faccia con spirito positivo, sapendo da dove veniamo e cosa abbiamo vissuto".

Percassi difende la gestione sportiva della sua famiglia coinvolgendo l'intero ambiente: "Faccio l'amministratore da sedici anni e ricordo bene cosa c'era allora. Tutti hanno contribuito ai risultati raggiunti - chiude -. In questi momenti si vede chi vuole bene l'Atalanta. E volerle bene e proteggerla significa voler bene alla città". 

Ultimi video

01:00
"Non vinciamo big match? Falso"

"Non vinciamo big match? Falso"

00:49
Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

00:26
Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

00:34
CLIP RAIMONDI FORMAZIONE MILAN PRE NAPOLI - SM13 18/01 SRV

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

03:18
Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

01:11
CLIP VANALI LA VIGILIA DEL BOLOGNA PRE INTER - SM13 18/01 SRV

Bologna, le ultime da Riad: altro sgambetto all'Inter?

01:12
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SM13 18/01 ok SRV

Inter, le ultime da Riad: Calha c'è, Thu-la in attacco

01:33
CLIP CALLEGARI VIGLIA NAPOLI-MILAN - SM13 18/01 SRV

Callegari "gioca" Napoli-Milan: "Vince chi…"

01:12
Sabato sera Juve-Roma

Sabato sera Juve-Roma

01:16
De Silvestri ci crede

De Silvestri ci crede

02:01
Chivu e il nuovo format

Chivu e il nuovo format

01:09
Bastoni e il futuro

Bastoni e il futuro

01:49
Italiano è fiducioso

Italiano è fiducioso

00:53
Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

01:28
Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

01:00
"Non vinciamo big match? Falso"

"Non vinciamo big match? Falso"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:19
Atalanta, Luca Percassi: "Ricordiamoci che per scivolare basta un secondo"
17:48
Ferrero e una delegazione della Juve in visita a Casa Ugi
17:05
Bari, De Laurentiis jr: "Dialogo con due realtà straniere interessate"
16:28
Napoli, il sindaco Manfredi: "Favorevoli a nuovo stadio ma su ipotesi realizzabili"
15:27
"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar