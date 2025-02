"Dobbiamo mettere la grinta che non abbiamo avuto in Olanda". Così Mike Maigna, intervistato da Sky Sport, si è proiettato sulla sfida che metterà di fronte Milan e Feyenoord martedì a San Siro. "Certi errori mi danno fastidio ma sono cose che capitano, con Coinceçao c'è un buon rapporto" ha concluso il francese in odore di rinnovo con i rossoneri.