Milan, Leao oltre la delusione per il pari: "Conceiçao ha portato nuova mentalità"

Dopo il match pareggiato contro il Cagliari, Rafa Leao ha commentato a Sky la sua prestazione e quella del Milan: "Volevamo vincere per rialzarci in classifica. Il primo tempo è stato un po’ strano, non abbiamo creato tante occasioni chiare. Nel secondo tempo è stato un po’ meglio, poi loro hanno trovato il gol in contropiede su un nostro errore. Ma secondo me meritavamo un altro risultato alla fine. La stagione è strana, dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo continuare a lavorare. Tra pochi giorni c’è un’altra partita importantissima per lì e vogliamo andare lì per vincere”. L'impatto con Conceiçao, dopo le difficoltà con Fonseca, è stato personalmente molto positivo: "Cosa ha portato il mister? Mentalità, la voglia di essere sempre nella metà campo avversaria, non mollare mai. È quello che stiamo cercando di fare in ogni partita, è qui da poco tempo ma lui ha già messo le sue idee”.