Milan, la Curva Sud sarà assente a Udine: "La vergogna si ripete"

La Curva Sud del Milan non ci sta. Con una storia pubblicata su Instagram il tifo organizzato rossonero ha annunciato che non sarà presente domenica prossima a Udine (fischio d'inizio alle ore 20.45) per assistere dal vivo al match con i friulani. Colpa dei prezzi del settore ospiti che ammonta a quota 65 euro. "La vergogna si ripete. sNon è accettabile che per lo stesso seggiolino in trasferta alcune tifoserie paghino 20 euro mentre altre vedano triplicato il prezzo del biglietto solo perché numericamente in grado di riempire stadi spesso deserti" si legge nel comunicato della Curva Sud.