Milan, la Curva Sud sarà assente a Udine: "La vergogna si ripete"

19 Ott 2026 - 12:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Curva Sud del Milan non ci sta. Con una storia pubblicata su Instagram il tifo organizzato rossonero ha annunciato che non sarà presente domenica prossima a Udine (fischio d'inizio alle ore 20.45) per assistere dal vivo al match con i friulani. Colpa dei prezzi del settore ospiti che ammonta a quota 65 euro. "La vergogna si ripete. sNon è accettabile che per lo stesso seggiolino in trasferta alcune tifoserie paghino 20 euro mentre altre vedano triplicato il prezzo del biglietto solo perché numericamente in grado di riempire stadi spesso deserti" si legge nel comunicato della Curva Sud.

© instagram

© instagram

Ultimi video

01:11
Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

01:30
"In un battito", la storia di Bove è un film

"In un battito", la storia di Bove è un film

01:28
Inter, pericolo Shaktar

Inter, pericolo Shaktar

02:03
Scintille Juventus: Spalletti bacchetta Bremer

Scintille Juventus: Spalletti bacchetta Bremer

02:00
13 MCH ALLENAMENTO NAPOLI VIGILIA CHAMPIONS 19/10 MCH

Allegri oltre l'influenza: dirige l'allenamento alla vigilia del Bodo

01:02
DICH MALAGò SU NUOVA GESTIONE ARBITRALE AL PREMIO SCOPIGNO 19/10 DICH

"Malagò con Orsato: "Si gioca di più e questo ci aiuterà a risalire sul podio europeo"

01:18
DICH MALAGò SU PROSPETTIVE CALCIO ITALIANO AL PREMIO SCOPIGNO 19/10 DICH

Malagò ottimista sul calcio italiano: "I 4 ko in Champions non rispecchiano il nostro valore"

01:09
DICH ALVINI SU RAIMONDO AL PREMIO SCOPIGNO 19/10 DICH

"Alvini: "Raimondo? La Nazionale per lui arriverà presto"

02:41
Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

02:46
Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

01:52
Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

01:40
Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

03:08
Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

04:07
Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

02:01
Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

01:11
Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

I più visti di Calcio

18 DICH MAROTTA SU INFORTUNIO LAUTARO 16/10 DICH

Marotta: "Champions? Io sono sempre ottimista. Infortunio di Lautaro fa parte del gioco"

DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

DICH ALLEGRI SU DE BRUYNE DICH

Allegri e la lite con De Bruyne: "Solo incomprensione, lui parlava inglese e io italiano"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:09
Napoli, tegola Alisson: il brasiliano deve fermarsi di nuovo. L'esito degli esami
13:52
Juve, lussazione alla spalla per Conceiçao
13:31
Pescara, Buscè all'attacco dopo la vittoria sull'Ostiamare: arriva la dura risposta
13:19
Italia, Baldini: "Il problema non sono i giovani, è nei dirigenti'
13:07
Brasile, Richarlison accusa Bolsonaro: "Ha rubato la mia isola"