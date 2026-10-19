Malagò: "Sorprese in Serie A? Positivo, è bello di questo sport"

"Tante squadre rivelazione in questa prima parte del campionato di Serie A? È il bello del calcio, forse eravamo non più abituati a questo tipo di sorprese". Così il commissario della Figc, Giovanni Malagò, a margine degli awards 'Manlio Scopigno e Felice Pulici' in corso nel salone d'onore del Coni. "È il motivo per cui noi perdiamo con la Bosnia lo spareggio, poi andiamo in Francia e giochiamo almeno alla pari contro una squadra che se consideriamo gli 11 in campo, quelli in panchina e penso anche altri che erano a casa ha una rosa più importante della nostra - ha proseguito - negli ultimi anni l'Inter ha dimostrato di essere la più continua in questa alternanza, se ci sono altre squadre che sono inaspettatamente al vertice è una cosa positiva". Infine i complimenti per il primato in classifica della Lazio all'ex ct Rino Gattuso che, ha spiegato, "si sta togliendo belle soddisfazioni dopo la parentesi non felice in Nazionale a causa della mancata qualificazione".