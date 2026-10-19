Mancini perde pezzi per la sosta di novembre: lussazione alla spalla per Zoma

A tre settimane dall'inizio dalla prossima, l'Italia perde uno dei convocati dell'ultima sosta Nazionali. Mohamed Zoma, giovane attaccante del Norimberga, ha rimediato una lussazione alla spalla destra. Problema che il club tedesco ha riassunto in un comunicato: "Dopo che l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo al 33° minuto della partita contro l’Energie Cottbus a causa di una lussazione alla spalla, gli esami sono stati completati e si è discusso con il giocatore su come procedere: è necessario un intervento chirurgico alla spalla, pertanto Momo resterà fuori dall’FCN almeno fino alla pausa invernale".
Nella nota vengono citato anche il punto fatto dal ds Chatzialexiou: "L’intervento chirurgico dovrebbe essere effettuato a breve. «Momo ha il nostro pieno sostegno in questa fase necessaria. Miro lo ha già detto subito dopo la partita: abbiamo qualità in rosa e ragazzi validi che ora potranno mettersi ancora più in luce», ha dichiarato il direttore sportivo Joti Chatzialexiou. Auguriamo a Momo ogni bene per l’intervento e una guarigione rapida e, soprattutto, completa."