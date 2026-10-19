Mancini perde pezzi per la sosta di novembre: lussazione alla spalla per Zoma

A tre settimane dall'inizio dalla prossima, l'Italia perde uno dei convocati dell'ultima sosta Nazionali. Mohamed Zoma, giovane attaccante del Norimberga, ha rimediato una lussazione alla spalla destra. Problema che il club tedesco ha riassunto in un comunicato: "Dopo che l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo al 33° minuto della partita contro l’Energie Cottbus a causa di una lussazione alla spalla, gli esami sono stati completati e si è discusso con il giocatore su come procedere: è necessario un intervento chirurgico alla spalla, pertanto Momo resterà fuori dall’FCN almeno fino alla pausa invernale".