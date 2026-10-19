Italia, Baldini: "Il problema non sono i giovani, è nei dirigenti'

"Perché i giovani non riescono ad emergere? Il problema sono i dirigenti, non i giovani. Non è la materia prima il problema, sono i dirigenti che hanno un loro modo di organizzare il calcio e fare le loro cose. Il mondo del calcio è in mano a delle persone la cui coscienza è in secondo piano, in primo c'è il guadagno e la visibilità". Lo ha detto il tecnico della nazionale under 21, Silvio Baldini a margine della cerimonia di consegna dei premi Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni. "Ci sono dei valori che non possono cambiare - ha aggiunto - quando i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità con coscienza ci sarà sempre questo problema. Anche se voglio sottolineare il lavoro che ha fatto Viscidi, è stato un grande lavoro e ha portato tanti ragazzi a giocare in Serie A".