Pescara, Buscè all'attacco dopo la vittoria sull'Ostiamare: arriva la dura risposta

"È sicuro diritto del tecnico difendere serietà e qualità del proprio lavoro, anche utilizzando numeri e casistiche più o meno ufficiali, ma questo in nessun modo può trasformarsi in un maldestro tentativo di ledere il diritto-dovere dei giornalisti di esprimere opinioni e commentare risultati, nonché sollecitando pareri di soggetti tecnicamente qualificati, partendo ovviamente da quella che costituisce la sola 'pagella' universalmente riconosciuta di squadre e tecnici: la classifica".