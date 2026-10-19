Brasile, Richarlison accusa Bolsonaro: "Ha rubato la mia isola"

Richarlison continua a fare parlare di sè per fatti extra campo. Questa volta l'attaccante ha apertamente accusato il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex Premier Jair, di avergli "rubato" la sua isola privata. Il calciatore racconta di aver acquistato l'isola ad Angra dos Reis, sulla Costa Verde di Rio de Janeiro, tra il 2020 e il 2021. Ha inoltre aggiunto di aver ricevuto numerose offerte di acquisto, anche da Bolsonaro, ma di aver rifiutato tutte le proposte: "Non volevo vendergli l'isola. Proprio perché non ho mollato, quei tizi hanno approfittato della situazione in tribunale. Stavamo sistemando le pratiche burocratiche (la documentazione per la proprietà dell'isola, ndr) e ci hanno detto che ci sarebbero voluti mesi o addirittura anni per risolvere la questione. Poi Flavio Bolsonaro e questo Willer Tomaz sono andati lì e, in 24 ore, hanno preso possesso dell'isola. È lì che il sistema giudiziario ha fallito. Quei tizi si sono impossessati dell'isola senza spendere un centesimo, per quanto ne so. Io ho speso circa 10 milioni di real brasiliani lì e non ho ricevuto nulla." Ora la questione passa in mano alle autorità.