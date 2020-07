Milan-Juve: Szczesny provoca... Rebic risponde

Milan-Juve, parte 1. Quella in cui i bianconeri dominano a San Siro, sono in vantaggio di due reti e si sentono la partita in tasca. Al termine di un'azione rossonera, il portiere della Juve, Wojciech Szczesny, infastidito da qualcosa, si rivolge a Rebic con parole non esattamente gentili. "Perdi 2-0 e fai il fenomeno", dice il polacco. Roba da campo, nulla di scandaloso e niente che non sia più che ricorrente in qualsiasi partita. Il problema è che poi, parte 2, dal 2-0 per la Juve si passa al 4-2 per il Milan e a firmare il gol del poker è proprio Ante Rebic. Esultanza portandosi le mani alle orecchie e... rivincita servita.