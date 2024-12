Milan, il figlio di Seedorf si è allenato con la Prima Squadra di Fonseca nella seduta pre-natalizia

Seedorf si è allenato col Milan di Paulo Fonseca. Ovviamente non si tratta di Clarence, che in rossonero ha vinto tutto, ma del figlio dell'olandese, Denzel, che come papà gioca da centrocampista nel settore giovanile del Milan e che fa parte della formazione Under 18 allenata da Marco Visconti. Ieri il classe 2007 (è nato due giorni dopo la vittoria dell'ultima Champions del Diavolo ad Atene), come testimoniato da lui stesso in una storia su Instagram, si è allenato con la Prima Squadra nell'ultima seduta pre-natalizia a Milanello