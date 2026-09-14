Milan Ibrahimovic torna a Milanello dopo sei mesi di assenza

Dopo sei mesi di assenza, torna a Milanello Zlatan Ibrahimovic per assistere all'allenamento del Milan. Il senior advisor di ReBird ha fatto sentire la sua presenza e la sua vicinanza dopo aver disertato il centro sportivo rossonero per gli screzi con Massimiliano Allegri nel finale della scorsa stagione. In realtà, Ibrahimovic non ha mai interrotto la sua collaborazione con il club nonostante le polemiche e le contestazioni da parte dei tifosi. Oggi, a due giorni dal pareggio con la Lazio allo stadio Olimpico, lo svedese è tornato ad abbracciare la squadra.